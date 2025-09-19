Göztepe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.