Göztepe - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol 'in 6. haftasında bugün saat 20.00'de , 'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Reşat Burak Olcar olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

