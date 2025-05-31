Göztepe deplasmanlarda kayıp: 3 galibiyetle ligi 8. sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 36 maçta 13 galibiyet ve 11 beraberlikle 50 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda sadece 3 galibiyet almasına rağmen sezonu 8. sırada tamamlamayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon deplasmanda sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, buna rağmen 50 puan toplayarak sezonu 8. sırada tamamlamayı başardı.



Sezona Onvo Antalyaspor deplasmanında golsüz beraberlikle başlayan Göztepe, ikinci haftada sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak dikkati çekti.



Ligin 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi, ilk galibiyetini 4. haftada Sipay Bodrum FK'ye karşı 2-0'la aldı.



Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Göztepe, tek deplasman galibiyetini 13. haftada Beşiktaş'a karşı 4-2'lik skorla aldı.



11 MAÇLIK KAZANAMAMA SERİSİ



Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlayan Göztepe, kalan maçlarda ise başarılı bir grafik çizemedi.



Ligin 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadıkları 10 karşılaşmadan da galibiyet çıkaramayıp, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



33. haftada RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek uzun süre sonra galip gelen Göztepe, kalan 5 maçta ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşadı.



İzmir temsilcisi, sezonun ikinci yarısında 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.



DEPLASMANDA SADECE 3 KEZ KAZANDI



İlk yarıda deplasmandaki Beşiktaş galibiyetinin ardından 34. haftada Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, son haftada Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek sezon boyunca sadece 3 maçta dış sahada galip gelebildi.



Yaptığı 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10'u deplasmanda olmak üzere 12 mağlubiyet yaşayan Göztepe, topladığı 50 puanla ligi 8. sırada tamamladı.



Sarı-kırmızılı ekip, aldığı puanların 36'sını Gürsel Aksel Stadı'nda topladı.



Ligde bu sezon 59 gol atma başarısı gösteren İzmir temsilcisi, kalesinde ise 50 gol gördü.





ROMULO'NUN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ



Göztepe'nin topladığı 50 puanda büyük katkısı olan Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, ligde 13 golle takımına önemli katkı sağladı.



Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu ünvanına çok yaklaşan Romulo, buna rağmen Adis Jahovic'in 2017-2018'deki 14 gollük rekorunu kıramadı.



Sarı-kırmızılılarda Romulo'nun ardından 7 golle Juan, skora en çok katkı veren oyuncu oldu.



