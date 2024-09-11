Göztepe, Emircan Seçgin'le anlaştı

Trendyol Süper Lig'de sezona 3 beraberlik ve 1 galibiyetle başlayan Göztepe, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmaya hazırlanan İzmir ekibi, bu boşluğu doldurmak için de son olarak İskenderunspor'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'le prensip anlaşmasına vardı.



Taraflar arasında bir pürüz çıkmaması durumunda bu transferin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Böylece Göztepe'nin kaleci rotasyonunda Mateusz Lis, Arda Özçimen ve Emircan Seçgin olacak.

Öte yandan Göztepe'nin, forvet bölgesine bir takviye daha yapmak için çalışmalarına hız verdiği ifade edildi.