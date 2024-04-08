Göztepe, Erzurumspor FK maçını kapalı gişe oynayacak

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, bu akşam Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılılarda taraftarlar üzerine düşeni yaptı ve tüm biletleri satın aldı. Böylece kapalı gişe oynanacak maç öncesinde Göztepe resmi sosyal medya hesaplarından taraftara teşekkür mesajı yayınlandı.



Yapılan paylaşımda, “Teşekkürler Şanlı Göztepe Taraftarı Bugün 20.30'da hep birlikte evimiz Gürsel Aksel Stadyumu’ndayız” ifadelerine yer verildi.