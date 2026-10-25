Göztepe evinde ilk kez kazandı. Galibiyet serisini 3 maça çıkardı
25.10.2026 21:44
Göztepe galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı başardı.
Son haftaların iki formda takımının mücadelesinde ev sahibi Göztepe, Burak Yılmaz'ın göreve gelişiyle 2'de 2 yapan Çorum FK'yı 2-0 yendi.
Süper Lig’de Göztepe üst üste üçüncü galibiyetini evinde Arca Çorum Futbol Kulübü’nü 2-0 yenerek aldı. Göztepe bu sonuçla çıkışını sürdürdü.
Gürsel Aksel Stadı’nda henüz 3’üncü dakikada Antunes’le öne geçen İzmir temsilcisi 38’de Juan’la galibiyeti sigortaladı.
Bu sezon evinde oynadığı dördüncü maçta ilk galibiyetini alan Göz-Göz art arda iki deplasman galibiyetinin ardından 3’te 3 yaparak puanını 12’ye çıkardı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı üçüncü maçta ilk yenilgisini alan Çorum FK ise 13 puanda kaldı.
13 puanda kalan Çorumspor 31 Ekim'de Erzurumspor deplasmanına çıkacak. 12 puana yükselen Göztepe'yi ise aynı gün dış sahada Fenerbahçe sınavı bekliyor.