Göztepe evinde mağlup: 22 maçlık seri sona erdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekip Nuno Lima'nın 45+1. dakikada kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe 34 puanda bulunurken, Alanyaspor ise puanını 28'e yükseltti.

22 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla beraber Göztepe'nin 4 Kasım 2023'ten bu yana sürdürdüğü 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.