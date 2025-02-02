Göztepe evinde mağlup: 22 maçlık seri sona erdi
Göztepe, Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Böylelikle İzmir ekibinin 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekip Nuno Lima'nın 45+1. dakikada kaydettiği golle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Göztepe 34 puanda bulunurken, Alanyaspor ise puanını 28'e yükseltti.
22 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Bu sonuçla beraber Göztepe'nin 4 Kasım 2023'ten bu yana sürdürdüğü 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi de sona erdi.
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