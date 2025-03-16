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Göztepe - Eyüpspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Göztepe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Eyüpspor maçı nerede oynanacak? Göztepe - Eyüpspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Eyüpspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Eyüpspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Eyüpspor Maçı Ne Zaman

- Eyüpspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Eyüpspor maçı 16.03.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Eyüpspor Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Eyüpspor maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Göztepe - Eyüpspor Maçının Hakemleri

Göztepe - Eyüpspor maçını orta hakem Yasin Kol yönetecek.

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