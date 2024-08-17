Göztepe - Fenerbahçe (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Göztepe'ye konuk oluyor.

İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi ilk kez 11'de görev verdi.

2 İSİM İZMİR'E GÖTÜRÜLMEDİ

Fenerbahçe'de cezalı durumdaki İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş İzmir'e götürülmedi.

İLK 11

Göztepe: Arda, Heliton, Kubilay, Dennis, Miroshi, Doğan, Koray, Nielsen, Djalma, Romulo, Isaac



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

CANLI ANLATIM

0' Fenerbahçeli futbolcular orman yangınları nedeniyle "Geçmiş olsun güzel İzmir" yazılı pankartla sahaya çıktı.

1' Mücadele Göztepe'nin santrasıyla başladı.

18' Göztepe'de Doğan Erdoğan ceza sahası dışından şutunu çekti, top direk dibinden auta gitti.

23' Karşılaşmaya su molası verildi.

29' GOL! Göztepe, Romulo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti

33' VAR incelemesinde Göztepe'nin kaydettiği golden önce Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı tespit edildi. Göztepe'nin golü iptal edildi.

45' Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel'in ceza sahasında yerde kalmasıyla birlikte penaltı kazandı.

45+3' GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

45+4' Golün ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho soyunma odasına gitti.

45+7' GOL! Fenerbahçe, yeni transferi En Nesyri'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı!

45+8' Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Mücadelenin ikinci yarısı Fenerbahçe'nin santrasıyla hareketlendi.

51' Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için tribüne giderek taraftarlarına destek olmak istedi. Kafasına yabancı madde isabet eden Koç, yere düştü ve oyun bir süreliğine durakladıktan sonra devam etti.

51' Ali Koç'un yere düşmesinin ardından Göztepe tribününden bir taraftar sahaya girerek saldırı girişiminde bulundu!