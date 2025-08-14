Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Göztepe - Fenerbahçe maçı 16.08.2025 21:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Göztepe - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?
Göztepe - Fenerbahçe maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
