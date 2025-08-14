NTV.COM.TR

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman? Göztepe - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 16.08.2025 21:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Fenerbahçe maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

