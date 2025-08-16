Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde İzmir sokakları karıştı: Ali Koç taraftar otobüsünde

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesinde stadyum çevresi karıştı.



Göztepeli taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarları taşıyan otobüslerin stada gelmesiyle deplasman tribününe yöneldi.

Deplasman otobüsleri geldiği sırada bazı Göztepe taraftarları otobüslerin geldiği yöne gitmek istemesinin ardından müdahale başladı.



Taraftarlara İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Toplumsal Suçlarla Müdahale Araçları (TOMA) ile su ve biber gazı sıkıldı.

ALİ KOÇ TARAFTAR OTOBÜSÜNDE

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç öncesinde taraftarlarla buluştu, birlikte otobüste stadyuma gitti.



O anlar Fenerbahçe resmi hesabından da paylaşıldı. Sarı lacivertliler, "Sen ben yok, Fenerbahçe var! Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Büyük Taraftarımızla birlikte stat yolunda!" ifadelerini kullandı.