Göztepe-Fenerbahçe maçındaki kehaneti tuttu, canlı yayında açıkladı: "Beni rahatsız ediyor!"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 90+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.



Bu skorun ardından Fenerbahçe, ilk puanını aldı. Göztepe ise puanını 4'e yükseltti.



Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, NOW Spor'da Fenerbahçe'nin beraberliğini değerlendirdi.



İşte Demirel'in sözleri:



"TALISCA'YA PENALTI ATTIRMAK YANLIŞTI"



"Talisca geldiği günden bu yana fiziksel olarak hazır değil. Penaltı atmaya bile hazır değil. Geçen sezon en azından penaltı ve duran top atıyordu. Bir de ben her zaman şunu savunuyorum; sonradan giren oyuncuya penaltı attırmak yanlış. Cenk Tosun pozisyonda akıl koydu ve penaltıyı aldı ama orada penaltıyı atacak kişi Talisca mıydı, tartışırız."



"BENİ RAHATSIZ EDİYOR"



"Göztepe 10 kişi kaldığı an Mourinho'nun defanstan oyuncu çıkarıp hemen ön tarafa takviyelerle oyunu ele alabilirdi, ben ona üzülüyorum. Yoksa Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. İyi bir takımla iyi bir seyirci önünde oynuyorsunuz. Ben 0-0'a kabulüm ama 60'ta oyuncu atıldıktan sonra bir şeyler göstermeliydi. Sen 70-72'ye kadar oyuncu değiştirmiyorsun. Rakip eksik kalmasına rağmen 10 dakika senden daha çok topa sahip oluyorsa bu beni rahatsız ediyor."

"TOPA GELİŞİNDEN BELLİ"



"Sen 90+'da penaltı kazanıyorsun sen sahada hazır olan, vücut ısısı yükselmiş adama attır. Talisca'nın topa gelişinden belli. Ne dedim atmadan önce? Kaçırabilir dedim. Oyuna yeni girmiş, sakatlıktan yeni çıkmış. Belki o topa vururken adalesindeki problemi düşünüyordur."