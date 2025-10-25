Göztepe filede deplasmanda

Voleybol Sultanlar Ligi'ne seneler sonra dönerek ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Göztepe yarın Kuzeyboru'yla deplasmanda rakip olacak.

Aksaray Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Ligde yine 1 galibiyeti bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor saat 14.00'te İlbank'la dış sahada karşılaşacak.

Bu sezon ilk 3 haftayı 2 galibiyetle geçen İzmir'in ligdeki diğer temsilcisi Aras Spor, saat 17.00'de İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda THY'yi konuk edecek.

