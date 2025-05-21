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Göztepe - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Göztepe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yapılacak Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Galatasaray Maçı Ne Zaman? Göztepe - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Galatasaray Maçı Ne Zaman

Göztepe - Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Galatasaray maçı 24.05.2025 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Galatasaray maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

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