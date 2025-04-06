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Göztepe - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Göztepe - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Gaziantep FK maçı nerede oynanacak? Göztepe - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Gaziantep FK maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman? Göztepe - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman

- Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Gaziantep FK maçı 07.04.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Gaziantep FK Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Gaziantep FK maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

Göztepe - Gaziantep FK Maçının Hakemleri

Göztepe - Gaziantep FK maçını orta hakem Adnan Kayatepe yönetecek.

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