Göztepe, geçen sezonun 1 puan önünde

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'la golsüz berabere kalıp namağlup 13 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu. İlk 7 maçlar baz alındığında Göztepe 2024-2025 sezonunda yine Stanimir Stoilov yönetiminde 12 puan topladı. Geçen sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar 12 puan toplayıp 6'ncı sırada yer aldı. Göztepe geçen sezonun ilk 7 maçında evinde Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor'u yenerken, Antalyaspor (D), Fenerbahçe, Alanyaspor'la (D) berabere kalıp sadece Samsunspor'a (D) kaybetti.



Bu sezona Avrupa hedefiyle giren Göztepe 7 karşılaşmada 3 galibiyet aldı, 4 maçında ise rakipleriyle yenişemedi. Çaykur Rizespor (D), Fatih Karagümrük (D) ve Beşiktaş maçlarını kayıpsız geçen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor (D) ve Eyüpspor (D) maçlarında hanesine 1'er puan yazdırdı. Göztepe geçen sezon 7 maçta 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon ise Göztepe 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve sadece 2 kez kalesinde golü gördü. Üst sıralarda kendine yer bulan Göztepe 8'inci maçında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.