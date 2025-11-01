Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Göztepe - Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Göztepe - Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. İzmir'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

