Göztepe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte, Göztepe-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...



Göztepe-Kasımpaşa maçı, 13 Ocak Pazartesi oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.



Müsabaka saat 20:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek.



KASIMPAŞA GALİBİYET PEŞİNDE



Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.



