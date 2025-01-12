Göztepe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak. Bu sezon 4 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 21 puan ve averajla 10. sırada girdi. Ligin formda takımlarından Göztepe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetlik karnesiyle 28 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor. Peki, Göztepe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. İşte, Göztepe-Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler...
Göztepe-Kasımpaşa maçı, 13 Ocak Pazartesi oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Müsabaka saat 20:00'da başlayacak ve Ümit Öztürk tarafından yönetilecek.
KASIMPAŞA GALİBİYET PEŞİNDE
Oynadığı son 5 müsabakanın birini kazanan ve 4'ünden beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, Göztepe karşısında yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmaya çalışacak.
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