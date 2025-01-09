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Göztepe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Göztepe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yapılacak Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Kasımpaşa maçı nerede oynanacak? Göztepe - Kasımpaşa maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Göztepe - Kasımpaşa maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Göztepe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman? Göztepe - Kasımpaşa Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 13.01.2025 20:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Kasımpaşa Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Kasımpaşa maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

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