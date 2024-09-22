Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Bellona Kayserispor İzmir'de karşılaşacak. Futbolseverler de maça dair araştırmalarına hız verdi. İşte, Göztepe-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...



Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.



2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla tekrar buluşacak.



GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Göztepe-Kayserispor maçı, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

