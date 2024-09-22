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Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek. İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe'nin 6 puanı var. Sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığı bulunuyor. İlk 4 maçında galibiyeti bulunmayan Bellona Kayserispor, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Peki, Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'in 6. haftasında ile Bellona Kayserispor İzmir'de karşılaşacak. Futbolseverler de maça dair araştırmalarına hız verdi. İşte, Göztepe-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra 5. haftayı müsabaka oynamadan geçen Göztepe, ligde en son 31 Ağustos Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

2. haftadaki Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezasını Sipay Bodrum FK müsabakasında çeken Göztepe, taraftarıyla tekrar buluşacak.

GÖZTEPE-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe-Kayserispor maçı, 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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