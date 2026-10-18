Göztepe, Kocaeli deplasmanında 3 puanı 2 golle aldı

Süper Lig 'de Kocaelispor sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip ilk yarıyı Shaw'un 24. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı. 77'de Miroshi farkı ikiye yükseltti. Kocaelispor 82'de Berkan Kutlu'nun penaltı golü ile umutlansa da 90 dakika sonunda 3 puan Göztepe'nin oldu.

Kocaelispor, Beşiktaş yenilgisinin ardından Kocaelispor'a da kaybederken, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi ile 12 puanda kaldı.

Sezona 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile giren Göztepe ise Eyüpspor'un ardından Kocaelispor'u da yenerek puanını 9'a yükseltti.

Göztepe Süper Lig'de önümüzdeki hafta sahasında Çorumspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.