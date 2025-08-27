NTV.COM.TR

Göztepe - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yapılacak Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Konyaspor Maçı Ne Zaman? Göztepe - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Göztepe - Konyaspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Göztepe - Konyaspor maçı 29.08.2025 21:30 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Göztepe - Konyaspor Maçı Nerede Oynanacak?

Göztepe - Konyaspor maçı Gürsel Aksel Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...