Göztepe, kötü gidişatı durdurmak için Trabzonspor karşısında
Göztepe, son haftalardaki kötü gidişatını önleyebilmek adına Trabzonspor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.
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