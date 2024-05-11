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Göztepe kupasına kavuştu

1'inci Lig'de Süper Lig'e çıkmayı 2 hafta önce garantileyen Göztepe, sezonun son haftasında evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, karşılaşma sonrası kupasına kavuştu.

Göztepe kupasına kavuştu

Maç bitiminde saha ortasına dev bir platform kuruldu. Yöneticiler, teknik ekip, personel ve oyuncular teker teker anons edilerek platforma davet edildi.

Müzik ve ışık gösterileriyle sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip büyük coşku yaşadı.

Türkiye Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti.

Ardından futbolcular tribünleri dolaşıp coşkusunu doyasıya yaşadı. Olimpik branşlarda forma giyen sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.

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