Göztepe kupasına kavuştu

Maç bitiminde saha ortasına dev bir platform kuruldu. Yöneticiler, teknik ekip, personel ve oyuncular teker teker anons edilerek platforma davet edildi.

Müzik ve ışık gösterileriyle sahneye çıkan futbolcular ve teknik ekip büyük coşku yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen de platforma beraber çıktı. Başkan Büyükekşi takım kaptanları Atınç, İsmail ve Yalçın'a kupayı takdim etti.

Ardından futbolcular tribünleri dolaşıp Süper Lig coşkusunu doyasıya yaşadı. Olimpik branşlarda forma giyen sporcular da kupa töreni öncesi tribünleri dolaştı.