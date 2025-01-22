Göztepe, Romulo'yu resmen duyurdu: 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'in 21. haftasında pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde imza şov yaptı.

Sarı-kırmızılılar önce yıldız golcüsü Romulo Cardoso ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Romulo haberinin ardından Göztepe, bu kez Brezilyalı forvet Emersonn Correira transferini duyurdu.

İzmir ekibi son olarak Athletico Paranaense takımında top koşturan Emerson ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamalarda, "Oyuncumuz Romulo Cardoso 2028 yılına dek Göztepe’mizde. Kulübümüz, takımımızda kiralık olarak forma giyen başarılı oyuncumuz Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2004 doğumlu hücum oyuncusu Emersonn Correia da Silva ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emersonn Correia da Silva'nın transferiyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.



Romulo bu sezon Göztepe'de 9 gol atarak takımının en skorer ismi olmuştu.

