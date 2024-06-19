NTV.COM.TR’ye geri dön

Göztepe rotasını Emirhan İlkhan'a çevirdi

Göztepe'nin Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kiralamak istediği öne sürüldü. İtalyan ekibin 20 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Euro talep ettiği kaydedildi.

Göztepe rotasını Emirhan İlkhan'a çevirdi

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Göztepe, Kurban Bayramı sonrası dış transfere ağırlık verecek.

Şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol'dan Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların orta saha Emirhan İlkhan transferi için harekete geçtiği bildirildi.

İtalyan ekibi Torino'da bonservisi bulunun 20 yaşındaki oyuncunun ilk etapta kiralanacağı öğrenildi.

Ancak Torino'nun Emirhan'ı bonservisiyle vermek istediği ve genç oyuncu için 2 milyon Euro istediği kaydedildi.

Geçen sezonu Süper Lig'de Başakşehir'de geçiren Emirhan, İstanbul ekibiyle 30 maça çıktı.

Toplam bin 59 dakika sahada kalan Emirhan 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...