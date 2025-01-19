Göztepe seriyi 9 maça çıkarttı: Emre Belözoğlu ilk maçında kaybetti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u Juan'ın 10. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi böylelikle iç sahadaki galibiyet serisini 9 maça çıkarttı. Öte yandan Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk maçında mağlubiyet yaşadı.
Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında Alanayspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılarda 10. dakikada sahneye çıkan Juan, maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 34'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 21 puanla 13. sırada bulundu.
EVİNDE KAYBETMİYOR
İç saha maçlarında puan kaybı yaşamayı unutan İzmir ekibi, evinde oynadığı son 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
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