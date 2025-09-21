Göztepe, Süper Lig'de parlıyor

Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe, hem oynadığı futbol hem de yönetilme tarzıyla adeta Türkiye gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı.



Bu sezon başında takımın yıldızı Romulo'yu 20+5 milyon euro’ya Alman ekibi Leipzig'e satan Göztepe'de futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin transfer politikası da büyük övgü aldı. Romulo ile birlikte Tijanic ve Emersonn'u da satarak 30 milyon euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar, gelecek vaat eden isimlere yönelerek yine potansiyeli yüksek bir kadro oluşturdu.



Çok fazla paralar harcamadan dinamik bir kadro kuran yönetim transferlerden yaklaşık 19 milyon euro kar elde etti. Gelecekte vitrine çıkması beklenen Brezilyalı oyuncular Janderson ve Rhaldney, Ürdünlü 19 yaşındaki golcü Sabra, Beninli ofansif orta saha Olaitan, Tunuslu sol bek Cherni ile Adana Demirspor'dan sağ bek Arda gibi potansiyeli yüksek oyuncuları tercih eden Spart Republic şirketi, mevcut golcüsü Brezilyalı Juan'la da 2029 yılına kadar sözleşme yeniledi.



TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLDU



Kurduğu genç kadro ile şu ana kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak üst sıralara adını yazdıran İzmir ekibinde scout başarısı ön plana çıktı. Dünyanın hemen hemen her bölgesinde oyuncu izleyen izleme komitesi U19 takımına da 4 genç kazandırdı. Göztepe, yeni sezon planlaması kapsamında Nevzat Tan Üzel, Salem Bouajila, Zakaria Tindano ve Prince Manu Balladom ile sözleşme imzaladı. Bu sezona geçen sene olduğu gibi Avrupa hedefiyle başlayan Göztepe'nin yönetilme şekli ve transfer politikaları tüm ülkede örnek olarak gösterildi.



STANIMIR STOILOV FARKI



Yaş ortalaması en genç takım olan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoiolov da geldiği günden bu yana gösterdiği performansla büyük övgü aldı. Sport Republic şirketinin 2023-2024 sezonunun ortasında göreve getirdiği, Bulgar teknik adam Göztepe'yi önce 1'inci Lig'e çıkardı. Yönetimin beklediği oyun tarzını sahaya yansıtan ve birçok genç oyuncuya şans veren Bulgar teknik adam, geçen sezon Süper Lig'de takımı Avrupa hedefine ulaştırmaya çok yaklaştı.



GENÇLER İÇİN BÜYÜK ŞANS



Stoilov ile 2024-2025 sezonunda 50 puan toplayan Stoilov'un Göztepe'si ligi 8'inci bitirdi. Göztepe aynı sezonda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda yaklaşık 50 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösterdi. Tecrübeli teknik adamla yola devam eden yönetim, Stoilov'a yine potansiyeli yüksek, genç bir kadro teslim etti. Disiplini ve taktik anlayışıyla ön plana çıkan Stoilov bu sezona da çok formda başladı. Genç futbolculara her zaman şans vermesiyle tanınan Stoilov, 2 sezon önce U19 Takımı için kadroya dahil edilen orta saha Anthony Dennis'i direkt A Takım'da oynatmış ve Nijeryalı oyuncunun gelişimine büyük katkı sağlamıştı.