Göztepe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.
Göztepe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.
Haftaya 15 puanla giren Göztepe, averajla 7. sırada yer alıyor. İç sahada mağlubiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gördükten sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2 maç ceza verdiği Anthony Dennis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.
KONYASPOR'LA SÜPER LİG'DE 11. RANDEVU
TÜMOSAN Konyaspor'la Süper Lig'de 11. maçına çıkacak Göztepe geride kalan 10 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda 13 gol atıp kalesinde 13 gol gören sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'u konuk ettiği 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet gördü.
Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Futbol
- Göztepe