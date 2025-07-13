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Göztepe, Taha Altıkardeş ile sözleşme yeniledi

Göztepe, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in sözleşmesini yeniledi.

Göztepe, Taha Altıkardeş ile sözleşme yeniledi

Süper Lig’deki İzmir temsilcisi ’de stoper Taha Altıkardeş sözleşme yeniledi.

2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 21 yaşındaki oyuncu Slovenya kampında sportif direktör Ivan Mance’nin katıldığı törenle 3+1 yıllığına imza attı.

Göztepe, Taha’nın bonservisinin tamamını Trabzonspor’dan almıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda kampta sakatlanan Ogün sol omzundaki eklem çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.

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