Göztepe taraftarıyla kavuşuyor

Süper Lig'de bu sezon taraftarı önünde ilk ve tek iç saha maçını 17 Ağustos'ta Fenerbahçe'yle oynayan, ardından bu maçta çıkan olaylar sonrası ceza alan Göztepe, yarın Kayserispor sınavıyla haftalar sonra sevenlerine kavuşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Kubilay'ın ameliyat olduğu,

Yalçın'ın kadro dışı kaldığı sarı-kırmızılılarda hazır olmayan son transfer Fofana riske edilmeyecek.



Ligde Fenerbahçe randevusu sonrası aldığı ceza nedeniyle Bodrum FK'yı taraftarından yoksun ağırlayan, milli ara sonrası geçen haftayı da bay takım olarak geçip maç yapmayan Göztepe'de stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarlar takımlarına yine büyük itici güç olacak.

4 MAÇTA 3 BERABERLİK, 1 YENİLGİ



Bu sezon henüz yenilgi almayan Göz-Göz ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan topladı.

Hafta içinde Trabzonspor'la deplasmandaki erteleme sınavında son anda yediği golle 2-2 berabere kalan Kayseri temsilcisi ise 4 maçta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.