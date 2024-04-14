Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov: İstediğimiz oyunu yansıtamadık

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Kendi istediğimiz üst seviye futbolumuzu sahaya yansıtamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarda golü bulmadıydık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim. Bunu söylemeliyim. Ayrıca çok fazla zaman geçirildi. Rakip oyuncular çok fazla zaman geçirdi. Biz bu durumun kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Ligde henüz hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız ve Süper Lig’e çıkma konusundaki isteğimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu.



Bir üst lige 1. veya 2. olarak çıkmanın farklı olmadığını söyleyen Stoilov, "Rakibimiz Eyüpspor zaten çıkmayı garantiledi. Bizim öncelikli düşüncemiz Süper Lig’e çıkmak. Taraftar ve camia olarak hedefimiz bu. Göztepe çok büyük bir kulüp. Tek hedefimiz bir üst lige çıkıp orada mücadele etmek" ifadelerini kullandı.