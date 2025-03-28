Göztepe Trabzonspor deplasmanında terleyecek
Süper Lig'de son 7 maçını kazanamayan ve Avrupa kupaları hedefinde geriye düşen Göztepe, milli aranın ardından yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak.
Papara Park'ta Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.
Konuk Göztepe'de kart cezalıları İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi'nin yanı sıra sakatlar Djalma Silva, Isaac Solet ile Koray Günter müsabakada forma giyemeyecek.
Avrupa yolunda çekişen iki takımdan Göztepe, haftaya 37 puanla 7'nci sırada girerken, 35 puana sahip Trabzonspor ise 9'uncu basamakta yer alıyor.
Galibiyet hasretine son vermek istediklerini belirten Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov önemli eksiklere rağmen gereken mücadeleyi göstereceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trabzonspor
- Spor&Skor
- Göztepespor