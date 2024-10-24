Göztepe, Trabzonspor maçını kapalı gişe oynayacak.

Çarşamba günü 500 TL ve 3bin 250 TL arasında satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketen sarı-kırmızılı futbolseverler tribün şov yapacak.

2024 yılında Gürsel Aksel Stadı'nda hiç maç kaybetmeyen Göztepe takımı da tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Bu sezon sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2 yendi.

Trabzonspor ise 12 puanla 8'inci sırada olmasına rağmen Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen 3 takım arasında yer aldı. Trabzonspor'a ilk yenilgisini yaşatmayı hedefleyen İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Miroshi ve golcü Kubilay dışında eksik bulunmuyor.