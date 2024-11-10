Göztepe uzatmalarda bulduğu 2 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

İzmir ekibi Romulo'nun 90+8. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Matsuki ise kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 18'e çıkarırken, Konyaspor ise 14 puanla 10. sırada yer aldı.

UZATMALARDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Bu sezon Süper Lig maçlarının duraklama dakikalarında (90+) en fazla gol atan takım olan Göztepe (6), bu zaman diliminde bulduğu gollerle en fazla puan toplayan ekip konumunda (7)

RECEP UÇAR İLE İLK MAĞLUBİYET

Öte yandan Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile çıktığı ikinci mücadeleden mağlup ayrıldı.