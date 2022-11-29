Göztepe ve Altay, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbiyle ilgili Göztepe ve Altay'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Göztepe ile Altay, hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.



Müşavirlik ayrıca 1. Lig'den Sakaryaspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Dyorex Boluspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor'u ise saha olaylarından dolayı PFDK'ye verdi.



Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır ile Beyçimento Bandırmaspor'da oynayan Okan Alkan'ı sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı disipline sevk etti.

GÖZTEPE-ALTAY MAÇINDA NE OLMUŞTU?

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada Altay kalecisine korner direğiyle saldıran taraftar tutuklanmış, tamamı Altay taraftarı 21 kişi gözaltına alınmıştı.