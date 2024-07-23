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Göztepe yeni transferini açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, savunma oyuncusu Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Göztepe yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, “2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı’nda da 22 kez forma giydi.

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