Göztepe yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile anlaştı.



Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, “2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.



Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı’nda da 22 kez forma giydi.

