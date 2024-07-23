Göztepe yeni transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, “2002 doğumlu defans oyuncusu Novatus Dismas Miroshi ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Novatus Miroshi'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Miroshi, Tanzanya A Milli Takımı’nda da 22 kez forma giydi.
Göztepe’mize hoş geldin Novatus Miroshi💛❤ pic.twitter.com/4YR5e2PeD8— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 23, 2024
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