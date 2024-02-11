Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gözetepe, Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip puanını 45'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bandırmaspor ise 33 puanla 7. sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Stanimir Stoliov'un öğrencileri ligdeki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkarttı.

Maçtan dakikalar:

18. dakikada Yalçın'ın ceza yayından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlka direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra savunma, topu kornere gönderdi.

64. dakikada Romulo'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda bulunan Yalçın'ın vuruşunda yop ağlara gitti. 0-1

67. dakikada Levent'in sağ kanattan ortasında Djitte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis, iki hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Messaoudi'nin pasında topla buluşan Romulo'nun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top, filelere gitti. 0-2