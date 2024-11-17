Göztepe'de Ahmed Ildız formayı kaptı

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız son haftalarda formayı kaptı.

Geçen sezon 1'inci Lig'de sarı-kırmızılılara gelen 27 yaşındaki futbolcu, bu sene Süper Lig'de ilk haftalarda yedek kalsa da ardından düzenli olarak forma giymeye başladı.



Orta alanda mücadele eden oyuncuların eksik olması nedeniyle Starimir Stoilov'un görev verdiği Ahmed şansını iyi kullandı.

Özellikle son 4 maçta oldukça fazla süre alan oyuncu 1 de gol attı. Toplam 325 dakika sahada kalan Ahmed Ildız'ın bundan sonraki haftalarda da düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.

