Göztepe'de Atınç ayrılık yolunda

Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov'un göreve gelmesinin ardından son 5 lig maçının hiçbirinde bir dakika bile forma giymeyen 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den taliplerin olduğu belirtildi. Göztepe'de formasını kaptıran Atınç'ın da gelen tekliflere sıcak baktığı ve devre arası sarı-kırmızılılarla vedalaşabileceği kaydedildi.



Atınç Nukan için Süper Lig temsilcilerinden Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'nın nabız yokladığı vurgulandı. Göztepe'nin de sezon sonu sözleşmesi sona erecek deneyimli savunmacıdan iyi bir gelir elde etmeyi planladığı dile getirildi.

Göztepe formasını 2019-2020 sezonundan bu yana aralıksız terleten Atınç, bu sezon ise 11 lig maçına çıkıp 990 dakika süre aldı ve 1 kez fileleri sarstı.