Göztepe'de El Maestro dönemi sona erdi

Göztepe art arda alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

Göztepe ayrılığı resmi internet sitesinden ve Twitter hesabından duyurdu. Paylaştığı yazıda, ''Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Nestor El Maestro ile yollarımız ayrılmıştır. Nestor El Maestro ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Sezona teknik direktör Ünal Karaman'la başlayan Göztepe, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 yenilginin ardından Karaman'la yollarını ayırdı.



Karaman'ın yerine gelen Nestor El Maestro yönetiminde ligde 25 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 31 gol atıp kalesinde 40 gol gördü.



Çıktığı son 5 müsabakada galip gelemeyen Göztepe, 27 puanla 17. sırada bulunduğu ligde, düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'nın 5 puan gerisinde yer alıyor.