Göztepe'de goller yabancılardan geliyor

13.11.2025 14:20

Son Güncelleme: 13.11.2025 14:22

Göztepe'de goller yabancılardan geliyor
IHA

İHA

Göztepe'nin bu sezon Süper Lig’de attığı 15 golün 13’ü yabancı oyunculardan geldi.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, 22 puanla 5. sırada yer aldı.

 

Sarı-kırmızılı ekip, şu ana kadar kalesinde yalnızca 6 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdı.

 

Bu gollerin 13’ü yabancı oyunculardan gelirken, 2’sini de Efkan Bekiroğlu attı.

 

Takımın en golcü ismi 5 golle Juan olurken, Dennis de 2 kez fileleri sarstı.

 

Rhaldney, Bokele, Sabra, Janderson ve Olaitan ise birer golle skora katkı sağladı. Sezon başında takımdan ayrılan Emerson’un da 1 golü bulunuyor.

 

YABANCILAR ÖN PLANDA

 

Göztepe’de yabancı oyuncular, gollerin yanı sıra asistlerde de ön plana çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar yapılan 11 asistin 9’unun pasını yabancı oyuncular verdi. Janderson 3, Cherni ise 2 asistle takımın en çok asist yapan isimleri oldu.

 

Rhaldney, Godoi, Heliton, Miroshi ve Juan da birer asistle ön plana çıktı. Kalan iki asist de Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu’ndan geldi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram