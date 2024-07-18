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Göztepe'de hedef Tayfur Bingöl

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren ve ikinci özel maçında Fehervar FC ile 2-2 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl'e kanca attı.

Göztepe'de hedef Tayfur Bingöl

Göztepe'nin hedefinde Tayfur Bingöl var. 

Antalyaspor ve Konyaspor'un da ilgilendiği eski oyuncusu Tayfur için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılıların bonservis bedeli isteyen Beşiktaş'la pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi. 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Tayfur, Göztepe kariyerinde ise toplam 88 müsabakada forma giydi.

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