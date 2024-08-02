Göztepe’de kaleci Mateusz Lis geri dönüyor

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek Göztepe, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.



Şampiyonluk yaşadığı birçok oyuncusu ile yollarını ayıran İzmir ekibi; giden isimlerin yerine Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan, Novatus Dismas Miroshi ve Kuryu Matsuki hamlelerini yaptı.

Kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın transfer edilmesine rağmen bu bölgede bir oyuncuya daha ihtiyacı olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Southampton’dan kiralanan ve Süper Lig’e çıkılmasında büyük pay sahibi olan Mateusz Lis’i tekrar kiralamak için harekete geçti.

Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin Lis için önceliği İzmir ekibine vermesinin ardından 27 yaşındaki file bekçisinin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

İki ekip arasında anlaşmaların ve belgelerin tamamlanmasından sonra Mateusz Lis’in Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi.

Göztepe, Lis'in ardından Arda ve Ekrem'le birlikte kaleci mevkinde 3'lü bir rotasyon oluşturmuş olacak.