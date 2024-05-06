Göztepe'de Levent Yüksel konseri iptal oldu

Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig'de sıralamayı ilgilendiren maçların 11 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağını açıklaması üzerine Göztepe CEO'su Kerem Ertan bilgilendirmelerde bulundu.

Ligde Play-Off ve düşme hattındaki takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte başlayacağını hatırlatan Ertan, "Maçı başka bir gün oynama konusunda girişimlerimiz olsa da son hafta olması nedeniyle bunu değiştirtemedik. Bu nedenle maalesef planladığımız şekilde Levent Yüksel o gün bizimle olamayacak." dedi.



Levent Yüksel'in 11 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da senfoni konserine katılacağını belirten Kerem Ertan, "Kendisi maç öncesinde video konferansla stada bağlanacak. Levent Yüksel gelemediği için çok üzgün. Ancak Levent Yüksel, kulübümüzün 99'uncu kuruluş yıl dönümünde bizimle olacak. O gün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki şampiyonluk ve yaş günü kutlamasında konser verecek." açıklamasını yaptı.



SEPİL ONURSAL BAŞKAN OLACAK



Kerem Ertan, Bodrum FK maçının ardından kupa töreninin yapılacağını belirterek, "Maçtan sonra saat 19.00 civarında kupa merasimi başlayacak. Güzel bir seremoni yapacağız. Oyuncular, Süper Lig'e çıkmamıza emek verenler kurulacak platforma çıkacak. Daha sonra da takım üstü açık otobüsle bir tur yapacak. Maça giremeyenler için paten sahasında ekran kurulacak." dedi.

Öte yandan Göztepe'nin eski başkanı olan Amatör Şubeler Başkanı Mehmet Sepil'in onursal başkan ilan edileceği öğrenildi.

Bu nedenle Bodrum FK maçından önce Başkan Rasmus Ankersen'in de katılımıyla Sepil için tören düzenleneceği bildirildi. Sepil, 2014'te 2'nci Lig'de devraldığı sarı-kırmızılıları 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e taşımış, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni tamamlayıp, kulübe Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırmıştı. Mehmet Sepil, takım Süper Lig'den düştükten sonra 2022 yazında futbol şubesini Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic CEO'su Rasmus Ankersen'e devretmişti.