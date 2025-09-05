Göztepe'de Malcom Bokele dikkat çekiyor

2024-2025 sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bordeaux'dan Göztepe'ye transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu Malcom Bokele, yakaladığı istikrarla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.



İlk geldiği yıl sarı-kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı.



Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve ilk haftada deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı.



Göztepe'de gösterdiği performansla Kamerun A Milli Takımı'na da davet edilen Bokele, Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri grup maçlarında da forma giymeye başladı.



Bokele, D Grubu'nda yer alan Kamerun'un Esvatini'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 20 dakikada görev yaptı. Bokele, milli takımla 3'üncü sınavına çıktı.