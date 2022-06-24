Göztepe'de Mehmet Sepil'den ilk açıklama

Hisselerinin yüzde 70'ini İngiltere kuruluşlu bu şirkete devredecek Sepil, "Sports Republic ile yapılan ortaklık görüşmeleri neticesinde 15 Haziran tarihinde ön protokol imzalanmıştır. Ortaklık sürecine ilişkin hukuki çalışmalar devam etmektedir. Diğer yandan Göztepe Spor Kulübü profesyonel futbol takımının önümüzdeki sezon hazırlıkları planlı bir şekilde yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

YABANCILAR GİDİYOR



Süper Lig'deki 14 yabancısından 9'unun ayrıldığı Göztepe'de Sports Republic'in kalan 5 isimle de vedalaşacağı öğrenildi. Geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in kontratlarının devam ettiği, 1'inci Lig'de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek Göz-Göz'de tüm yabancıların değişeceği, şirket portföyünden yeni isimlerin alınacağı bildirildi.

Futbolda tek yetkili olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi'nin hafta başında İzmir'e gelerek teknik direktörü ve sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihi belirlemesi bekleniyor.