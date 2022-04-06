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Göztepe’de Ndiaye Çin yolcusu

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattında yer alan Göztepe, golcüsü Cherif Ndiaye için Çin kulübü Shanghai Port ile anlaşmaya vardı.

Haberler - İHA 06.04.2022 - 10:56

Göztepe’de Ndiaye Çin yolcusu

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Spor Toto Süper Lig’de son olarak deplasmanda Konyaspor’a 3-0 yenilerek ligde kalma şansını zora sokan ’de golcü Cherif Ndiaye, 'e gidiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye’nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Göztepe formasıyla bu sezon 30 müsabakada forma giyen Cherif Ndiaye, 10 kez gol sevinci yaşadı. Toplam 2 bin 137 dakika sahada kalan Senegalli golcü, son oynanan Konyaspor maçında ise kırmızı kart gördü.

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