Göztepe'de Nielsen vazgeçilmez oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçından beraberlikle ayrılan Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü ile cumartesi günü tarafsız sahada oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların Danimarkalı oyuncusu Lasse Nielsen sürpriz bir şekilde formayı kaptı.

Sezon başında görderilmesi yüksek ihtimalli oyuncular arasında yer alan 36 yaşındaki stoper, son iki maçta Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından defansın sağında görevlendirildi.



Önce Gürsel Aksel Stadı'ndaki Fenerbahçe müsabakasında sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alan deneyimli futbolcu, 90 dakika görev yapıp uzatmada yerini Taha'ya bıraktı.

Nielsen, geçen hafta Alanyaspor deplasmanında da kendine ilk 11'de yer bulmayı başardı.

Alanya'da 90 dakika oyunda kalan Danimarkalı, hücuma çok katkı koyamasa da defanstaki performansıyla tam not aldı.

Stoilov mevcut kadrosunda bulunan sağ bekler Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'ın yerine Nielsen'i tercih etmiş oldu.

Deneyimli futbolcunun, Bodrum FK karşılaşmasında da ilk 11'de olması bekleniyor.