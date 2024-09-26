Göztepe'de Ogün Bayrak sevinci

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftası itibarıyla yoluna yenilgisiz devam ediyor.

İlk üç maçında Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe'yle 2-2 ve Alanyaspor'la 1-1 beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 mağlup etmeyi başardı.



Mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan sarı-kırmızılılar, topladığı 9 puanla 6. sıraya kadar yükseldi.

İzmir ekibi, 2 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyerek taraftarını mutlu ederken, bir sevindirici olay da Ogün Bayrak'ın takıma tamamen dönmesiyle yaşandı.

Yaz dönemindeki Slovenya kampında oynanan Fehervar müsabakasında ayak bileğinden sakatlık yaşayan ve daha sonra bir süre sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, ligin başlamasıyla kadrodaki yerini alsa da Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından riske edilmemiş, tamamen hazır olması beklenmişti.

Tamamen iyileştiği gözlenen Ogün Bayrak, Bulgar teknik adam tarafından Kayserispor maçının ilk 11'ine alındı ve bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

68 dakika sahada kalan sağ bek oyuncusu, mücadelesiyle ve hırsıyla taraftarı memnun etti.

57 yaşındaki çalıştırıcının da maç eksiği bulunan Ogün'e, ritmini tamamen yakalayana kadar her maç süre vermesi bekleniyor.