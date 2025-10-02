NTV.COM.TR

Göztepe'de parlıyor: Değerini 25 bin euro'dan 5 milyona katladı!

Süper Lig ekibi Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, değerine değer kattı.

Göztepe'de parlıyor: Değerini 25 bin euro'dan 5 milyona katladı!

'de pazar günü evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan 'de orta saha oyuncusu Anthony Dennis değerine değer katıyor.

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarı-kırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Nijeryalı oyuncu her sezon fiyatını kat kat artırdı.

Göztepe'ye 2022 yılında gelen Dennis'in değeri 25 bin euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

Verilere göre geçtiğimiz mart ayında 2 milyon euro değer gören Dennis, haziran ayında 4 milyon euro, eylülde ise 5 milyon euro'yu gördü.

Yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı.

Geride kalan 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu 548 dakika süre alırken, 2 kez da ağları sarstı ve takımının en skorer oyuncusu oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...